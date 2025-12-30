Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼Ä¸¶¿­²ðÀ©ºîÅý³ç¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£¾¾ÅÄ¤Ï¹ÈÁÈMISIA¡¢ÇòÁÈMrs.GREENAPPLE¤Ë¤è¤ë¥È¥êÂÐ·è¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¡Èµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤ò²Î¤¦¡£21Ç¯¤Ë°¦Ì¼¤Î¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤¬µÙ»ß¡£Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò¼­Âà¡£º£²ó¤Ï20Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë