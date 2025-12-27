「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）２７日にサウジアラビアで開催されるリヤド・シーズン興行を共催する世界的大手プロモーター、英マッチルーム社のエディ・ハーン会長が２６日までに現地で日本メディアの取材に応じた。全階級を通じた最強ランキングのパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ）で２位の４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝について