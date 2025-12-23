FC東京は22日、世界中で絶大な人気を誇るガールズグループ『BLACKPINK』とのスペシャルコラボグッズを販売すると発表した。クラブオフィシャルオンラインショップで来年1月8日の12時に発売となる。これは来年1月16日からスタートするBLACKPINKのワールドツアー日本公演を記念したもので、FC東京に加え、同じく東京を拠点とする読売ジャイアンツ(プロ野球)、サンロッカーズ渋谷(B.LEAGUE)ともコラボレーション。グッズは、BLACK