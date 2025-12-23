「過去最大級」「びっくり」「やばすぎて草」FC東京が超大物ガールズグループとコラボ! 特別シャツなどが公開される
FC東京は22日、世界中で絶大な人気を誇るガールズグループ『BLACKPINK』とのスペシャルコラボグッズを販売すると発表した。クラブオフィシャルオンラインショップで来年1月8日の12時に発売となる。
これは来年1月16日からスタートするBLACKPINKのワールドツアー日本公演を記念したもので、FC東京に加え、同じく東京を拠点とする読売ジャイアンツ(プロ野球)、サンロッカーズ渋谷(B.LEAGUE)ともコラボレーション。グッズは、BLACKPINKの象徴的なデザインやファッションにインスパイアされたラインナップとなっている。
FC東京からはブラックとピンクのコンフィットTシャツ(税込7900円)、ブラックとグレーのロゴフーディー(税込9900円)、ブラックとピンクのジャガードタオルマフラー(税込2800円)、ボールチェーン型キーホルダー(税込1600円)が登場。それぞれFC東京とBLACKPINKのロゴが入っている。
クラブ公式X(旧ツイッター/@fctokyoofficial)には「とんでもねぇコラボだ」「びっくり」「過去最大級のコラボがきたぞ」「これは熱すぎる」「コラボの規模やばすぎて草」「羨ましい」「おいおいおい全部買っちまうぞこれ!」「かわいいユニフォーム」「ピンク可愛すぎる」「色的にインテル・マイアミ感が半端ない」「めっちゃマイアミFC」といった声が寄せられた。
BLACKPINK × FC TOKYO スペシャルコラボグッズ限定発売のお知らせ— FC東京【公式】 #東京が熱狂 (@fctokyoofficial) December 22, 2025
2026年1月8日(木)から世界中で絶大な人気を誇るガールズグループ #BLACKPINK とのスペシャルコラボグッズの発売が決定!!https://t.co/5Fw2mlvjH8
1月16日(金)からスタートする #BLACKPINK… pic.twitter.com/FVoz24SFqb