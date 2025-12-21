笑い芸人・江頭2:50が、21日までに自身のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」を更新し、かつて“心の病気”を患っていたことを告白した。【動画】「俺入院してたのよ」…江頭2:50、“心の病気”を告白『めちゃ×2イケてるッ！』などで共演したナインティナイン岡村隆史矢部浩之）とのコラボで、3人で家飲み。懐かしのトークの中で、江頭が「今だから俺言うけど」と切り出した。江頭は「岡村と俺、同じ病気だったんだよ