◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦日本−ブラジル（2026年6月29日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本代表（FIFAランク17位）はブラジル（同5位）と対戦。国際映像にお笑いタレントの江頭2:50（60）が映り込み、視聴者からは大きな反響があった。1次リーグ最終第3戦のスウェーデン戦に続き、ド派手なゴールドの全身タイツに、日の丸のハチマキを巻いた姿でスタジアムに乗り込んで