子どもが学校のテストで良くない点数を取ったとき、「ちゃんと勉強しなさい！」とつい叱ってしまう親は少なくないでしょう。親は子どものテストの結果をどのように受け止め、どのような言葉をかけてあげるとよいのでしょうか。子どもへの適切な接し方とやってはいけない行為について、探究型学習に特化した民間学童保育である「ユレカアフタースクール」（東京都江東区）校長の鶴原頌太郎さんに聞きました。【豆知識】「えっ…」