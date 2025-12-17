子どもが学校のテストで良くない点数を取ったとき、「ちゃんと勉強しなさい！」とつい叱ってしまう親は少なくないでしょう。親は子どものテストの結果をどのように受け止め、どのような言葉をかけてあげるとよいのでしょうか。子どもへの適切な接し方とやってはいけない行為について、探究型学習に特化した民間学童保育である「ユレカアフタースクール」（東京都江東区）校長の鶴原頌太郎さんに聞きました。

テストの点数に一喜一憂するのはNG

Q.子どものテストの点数を見るたびに一喜一憂してしまう親は多いと思います。そもそも、子どものテストの点数について、親はどのように捉えるべきなのでしょうか。

鶴原さん「テストはあくまで受験時点の能力の断面を表しているに過ぎず、良い点数を取れば終わりというものではありません。良い点数であっても悪い点数であっても、理解できていない部分がどこなのかを知り、復習して理解することで次につなげることが大切なのです。テストは今回できなかったことをどう次につなげていくかを、子どもと一緒に考えるためのツールだと捉えると良いでしょう。

テストで良い点を取ることも大切ですが、テストが目的で勉強しているわけではありません。子どもがその単元を十分に理解することが最終目標であり、テストはあくまで理解度を測るためのものであるということを忘れてはいけません。良い点数を取れなかったことを責めるのではなく、そこからどうするかを子どもに考えさせるのが重要です」

Q.もし子どものテストの点数が良くなかった場合、親はどのように子どもに接したらよいのでしょうか。また、子どもがいつもよりテストで良い点数を取ったときについてはいかがでしょうか。

鶴原さん「親御さんの多くは、テストが返されて初めて子どものテストについて口を出すでしょう。しかし、本来は子どもがテストを受けるよりも前から子どものテスト勉強に関わるのが理想です。子どもと一緒にテスト範囲を確認し、勉強している姿を見守ることで、自然と子どもの頑張りが目につきます。

点数が高くなかったとしても、子どもの頑張りを見ていれば、点数だけで頭ごなしに叱ることは避けられるはずです。テストで良くない点数だったとしても、全く勉強しなければさらに低い点数を取っていたかもしれません。まずはテストで少しでも良い点を取ろうと机に向かったこと、その姿勢を褒めてあげましょう。どこの部分の理解が足りなかったのかを反省するのは、まず『頑張ったね』と褒めてからでも遅くありません。

良い点数を取れずに一番落ち込んでいるのは子どもなので、親が否定から入らないようにするだけでも、子どものメンタルはだいぶ変わると思いますよ。良い点数を取ることばかりに気を取られて感情的にならないように注意しましょう。

なお、良い点を取った子どもを褒めるときに、『すごいね』『えらいね』と曖昧な言い方で褒めるのはあまりよくありません。『予習復習をしっかり頑張っていたから点数が伸びたんだね、すごい！』『計算問題をたくさん解いて練習していたからケアレスミスが減らせたんだね、偉い！』といったようにプロセスも含めて具体的に褒めるのが望ましいです。子どもは親が自分の頑張りをちゃんと見ていてくれると安心できるでしょう」

Q.子どもがテストで悪い点数を取ったときに親がしてはいけない行為はありますか。

鶴原さん「テストで悪い点数を取ったからといって、『どうしてこんな点数しか取れないの？』『ちゃんと勉強をしなさい！』と感情的に叱るのは良くないです。点数だけ見ると低く見えても、クラスの平均点と比較したら高い点数だったという可能性があります。

さらに、誰にでも得意不得意はありますし、本来ならもっと低い点数になったかもしれません。努力したからこそ、その点数を取ることができた可能性もあるでしょう。必ずしも子どもの努力不足とは限らないため、点数だけ見て叱るのは望ましくありません。

テストの点数には、多かれ少なかれ子どもの頑張りが反映されています。それを頭ごなしに叱るのは、子どもの努力を踏みにじる行為になってしまうかもしれないので注意しましょう。また、『友達はもっと良い点数を取っているのに』と他の子と比較するのも避けてください。自分はあの子よりも劣っているんだと自信を失い、自己肯定感の低下につながってしまいます。子どものテストの点数が悪いときは、子どもが怠けているせいだと決めつけて叱るのではなく、『どうやったら点数が上がるか一緒に考えてみよう』と次につなげられるような声かけをするのが望ましいです」

＊ ＊ ＊

子どものテストの点数が悪かった場合、親は感情的に叱るべきではないということがよく分かりました。結果を責めるのではなく、頑張った過程を褒めながら、次にもっと良い点数を取るにはどうすればよいかを子どもと一緒に考えられるとよいですね。