今季のバルセロナにおいて大きな課題となっているのは守備陣の補強だ。主力CBであるロナルド・アラウホがメンタルの不調により離脱したことでその危機感はさらに高まっている。そこでバルセロナはトップターゲットとして以前から候補に挙がっていたドルトムントのCBであるニコ・シュロッターベックに加えてSBのユリアン・リエルソンも獲得に動くだろうと『Sky Deutschland』と『MUNDO DEPORTIVO』が伝えている。『Sky Deutschland