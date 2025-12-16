「『明治』は10月21日に、冬期限定チョコレート『メルティーキッス』のイメージキャラクターに出口夏希さん（24）の起用を発表しました。これによって、’11年からイメージキャラクターを務めてきた新垣結衣さん（37）と交代するかたちに。新垣さんは5月に同社の新商品『生のとき』のイメージキャラクターに就任しましたが、『メルティーキッス』からの卒業に“ロス”を嘆くファンも少なくありませんでした」（広告代理店関係者）

今年に入ってから、目立った露出が減っている新垣。舞台挨拶にも登壇した昨年6月公開の映画『違国日記』や声優を務めた昨年8月公開のアニメ映画『きみの色』以降、映像作品への出演はストップ状態に。そうしたなかで“長寿CM卒業”が伝えられ、メディアにも2カ月以上登場していない。

「10月1日発売の『週刊少年サンデー』と同日配信の『オリコンニュース』では、アニメ『らんま1/2』2期の放送・配信開始直前を記念し、原作者・高橋留美子さん（68）と’11年放送の実写ドラマで主演を演じた新垣さんの対談記事が掲載されました。このとき高橋さんのXアカウントでは、新垣さんとの2ショット写真が公開され、金髪に近い髪色でバッサリとショートヘアにした新垣さんのイメチェン姿も話題を呼びました。そのいっぽうで、この対談を最後に新垣さんはメディアに登場していません」（芸能ライター）

そんななか、12月に入ってからファンを喜ばせる出来事が――。

’22年8月に、“なりすまし”防止目的でXのアカウントを開設した新垣。開設当初にモノクロの近影を1枚だけ投稿して以降、現在に至るまでポストの更新はされていない。だが、アカウントのプロフィール欄を通じて、密かにメッセージを発信していたのだ。

これまで《オフィシャル♪ こちらは、なりすまし発生防止を目的としたアカウントです。情報発信や本人がつぶやく予定はございません。ご了承くださいますようお願いいたします》と綴られていたところ、新たに次の文言が。

《寒くなりましたね。冬ですね なるべくぬくぬく暖かくしてお過ごしくださいね》

雪だるまと温泉マークを添えた新垣らしい“寒中見舞い”に、Xではファンの感激する声が上がっている。

《ガッキーのXのプロフのメッセージもぬくぬくしていてホッコリ》

《ガッキーのプロフ確認 ぬくぬく！》

《投稿は絶対にしないけどプロフ欄でちょくちょく喋るガッキーあまりにも可愛すぎるから見てくれ》

「プロフィール欄が更新されたのは、12月5日ごろだったようです。新垣さんは投稿しない分、これまでもプロフィール欄でメッセージを伝えるスタイルをとってきました。

とりわけ注目を集めたのは、昨年5月のこと。Xで強い発信力を有するインフルエンサーの投稿がきっかけで夫・星野源さん（44）に“不倫デマ”が駆け巡り、星野さんの所属事務所と星野さん本人が拡散された憶測を真っ向から否定しました。

新垣さんも同じタイミングでXのプロフィール欄を更新し、《火のないところに煙が立っているようですが、いま騒がれ噂されている件に事実はひとつもありません。心配してくださっている皆様、ご心配なく》と追記していたのです。

また今年の年明けにも、《明けましておめでとうございます。良い年にしましょうね》と新年の挨拶を添えていました。重要なメッセージを発信するだけでなく、折に触れてファンと交流するツールとしても活用しているようです」（前出・芸能ライター）

すっかり“レアキャラ”化している新垣だが、元気そうなメッセージにファンも安堵したようだ。