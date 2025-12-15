2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（1月20日配信記事を再掲。記事は原文ママ）1月18日に放送された『情報7daysニュースキャスター』（TBS系）に、安住紳一郎アナウンサーや、脚本家・三谷幸喜氏が出演。いま話題の中居正広の女性トラブルについて、議論を交わした際の安住アナの表情が、話題を呼んでいる