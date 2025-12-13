12月13日、元BE:FIRSTの三山凌輝が手がけるパスタ店「親父のあんかけパスタ」がオープンした。実業家として最初に手がけた店舗は、東京・吉祥寺駅から徒歩5分、おしゃれな雑貨屋などが並ぶ「中町通り」にある。オープン初日は朝11時開店だが、開店前にはすでに長蛇の列となっており、100人近くの客が並んでいた。客の9割以上は女性で、ほとんどが三山のファンのようだ。三山の人形やアクスタを手にしている人も少なくない。