大分市にある日本語学校で留学生のスピーチコンテストが開かれ、出場者が日常生活で感じたことなどを日本語で発表しました。 【写真を見る】留学生による日本語スピーチコンテスト開催5人が将来の夢を発表大分 このコンテストは、留学生が日頃の学習の成果を発表する場として、大分市の明日香日本語学校が開催しました。 12日は2年生106人の中からネパールとスリランカの留学生5人がスピーチを披露