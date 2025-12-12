ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > BE:FIRST・LEOがモデルの横田真悠と真剣交際か「半同棲状態のようで… アイドル モデル 芸能人の熱愛 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ FRIDAYデジタル BE:FIRST・LEOがモデルの横田真悠と真剣交際か「半同棲状態のようです」 2025年12月12日 15時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと BE:FIRSTのLEOとモデルの横田真悠の姿をFRIDAYが目撃した 2週連続で同じマンションの別々の入口から15分差で現れたという LEOの知人は、交際期間は1年以上で「半同棲状態のようです」と話した 記事を読む おすすめ記事 今年の漢字は「熊」に決定 京都・清水寺で発表 2025年12月12日 14時5分 《テレビ朝日本社から転落》規制線とブルーシートで覆われた現場…テレ朝社員は「屋上には天気予報コーナーのスタッフらがいた時間帯だった」 2025年12月11日 13時15分 水原一平受刑者、ドラマ化の陰で注目集める妻の悲壮な思い…ストレスで聴力を失い、円形脱毛症になった “もう一人の被害者” とは 2025年12月11日 21時0分 張本智和に香港のファンから大歓声 中国語で「皆さんにごあいさつします」と呼びかける 「お互いの応援がたくさんあった気持ちのいい試合」 2025年12月11日 21時44分 首相発言の年間大賞受賞に抗議 過労死の遺族「悲痛な声知って」 2025年12月11日 17時59分