アドビは「Adobe Apps for ChatGPT」の提供を開始した。OpenAIとの提携により、対話型生成AI「ChatGPT」上で「Adobe Photoshop」「Adobe Acrobat」「Adobe Express」の機能が無料で利用できる。 チャットで指示するだけで画像編集やPDF編集 「Adobe Apps for ChatGPT」は、ChatGPTのチャット欄でアドビのアプリ名を指定し、やりたいことを自然言語で入力するだけでタスクを実行できる機能。対象となるのはChatGPTの無料