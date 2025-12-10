高市首相が「多様なコメの増産を進める」と発言し、注目が集まっている。コメ価格は下がるのか。キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は「これは増産に見せかけた減反強化策だ。コメの価格はますます上がっていくだろう」という――。写真＝AFP／時事通信フォト2025年12月8日、衆議院本会議で、野党議員の質問に答える日本の高市早苗首相 - 写真＝AFP／時事通信フォト■まやかしの「増産」報道毎日新聞は12月8日、次の