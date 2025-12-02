ザ・ロイヤルファミリーが予告、ルメール登場へ中央競馬のG1・ジャパンカップ（芝2400メートル）が11月30日、東京競馬場で行われ、4番人気のフランス馬・カランダガン（セン4、グラファール）が20年ぶりとなる外国馬Vを飾った。勝ちタイムは2分20秒3のレコード。白熱したレースの夜には競馬ドラマTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」が放送され、終了後には公式Xから「速報」が投稿された。ついに最強ジョッキーがやって