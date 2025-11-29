修道女のレジーナさん、リタさん、ベルナデッテさんは老人ホームから逃げ出し、かつて住んでいた修道院で暮らしている/Angelika Warmuth/Reuters（CNN）80代の修道女3人が入居していた介護施設を抜け出し、オーストリアのザルツブルクにあるかつて暮らしていた修道院に戻ってきた時、3人は一躍スターになった。ほぼすべての主要メディアが3人の姿を報道。10万人のフォロワーを抱えるインスタグラムには、日々の生活ぶりが投稿され