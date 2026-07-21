札幌・手稲警察署は2026年7月21日、公務執行妨害の疑いで自称・札幌市西区のコンサルティング業の男（44）を現行犯逮捕しました。男は21日午前1時前、札幌市手稲区の住宅敷地内で、職務質問をした警察官に対して左腕を掴む暴行を加え、警察官の職務の執行を妨害した疑いが持たれています。午前0時半ごろ、男を目撃した人から「裸の男の人がいる」と警察に通報がありました。警察によりますと、現場に警察が駆け付けた際も男は全裸