ニューストップ > 国内ニュース > 線路上を走行していた軽乗用車に特急「ソニック」が追突 大分 大分県 OBS大分放送 線路上を走行していた軽乗用車に特急「ソニック」が追突 大分 2025年11月28日 20時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 28日夕方、特急「ソニック」が線路上を走行していた軽乗用車に追突した この事故で車を運転していた男性が病院に運ばれたが、命に別状はないという 事故当時、列車には約250人の乗客が乗車していたが、けが人はいなかった 記事を読む