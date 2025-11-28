28日夕方、JR日豊本線の大分県日出町にある暘谷駅構内で、線路上を走行していた軽乗用車に特急「ソニック」が追突する事故がありました。

警察やJR九州によりますと、11月28日午後6時26分ごろ、JR日豊本線暘谷駅構内で、大分駅を午後6時12分に出発し、博多駅に午後8時28分に到着予定だった上り特急「ソニック52号」（7両編成）が、線路上を走行していた軽乗用車に追突しました。

この事故で、車は踏切内に誤って侵入して線路上を走行し、運転していた男性が病院に運ばれました。詳しい容態はわかっていませんが、命に別状はないということです。

事故当時、列車には約250人の乗客が乗車していましたが、けが人はいませんでした。

この影響で大分・博多間の上下線合わせてソニック6本が運休となりました。また一部の区間で運転見合わせや遅れが出ています。

警察は事故の原因や詳しい経緯について調べています。