スーパー戦隊シリーズ『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』の愛され怪人「サモーン・シャケキスタンチン」が、サンコーのおひとりさま用グリルをジャック！『クリスマスにシャケを食うためのグリル「飢えたシャケのように」』が爆誕だ！☆クリスマスにシャケを食べるためのグリルをチェック！（写真16点）＞＞＞『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』は、2018年に放送されたスーパー戦隊シリー