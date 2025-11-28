【ルパパト】愛され怪人「サモーン・シャケキスタンチン」のおひとり様グリル誕生！
スーパー戦隊シリーズ『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』の愛され怪人「サモーン・シャケキスタンチン」が、サンコーのおひとりさま用グリルをジャック！ 『クリスマスにシャケを食うためのグリル「飢えたシャケのように」』が爆誕だ！
☆クリスマスにシャケを食べるためのグリルをチェック！（写真16点）＞＞＞
『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』は、2018年に放送されたスーパー戦隊シリーズの第42作目。史上初の「W戦隊」が激突する、斬新な設定が大きな話題を呼んだ。
稀代の大怪盗アルセーヌ・ルパンがのこしたふしぎな宝物 ”ルパンコレクション” が異世界からあらわれた犯罪者集団ギャングラーにうばわれた。コレクションを利用して悪事をくりかえすギャングラーをこのままにはしておけない！
失った大切な人を取りもどすために戦う快盗戦隊ルパンレンジャー。
世界の平和を守るために戦う警察戦隊パトレンジャー。
絶対に交わることのない ”快盗” と ”警察” 。
宿命のライバルが、今、激突！
時には対立し、時にはともに戦う2つの戦隊。君はどっちを応援する！？
この度、サンコーより『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』とコラボレーションした新製品『クリスマスにシャケを食うためのグリル「飢えたシャケのように」』が登場！
2025年11月26日より数量限定で発売された。
本アイテムは、『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』とのコラボにより誕生した、クリスマスにシャケを焼くための一人用グリル。
第45話に登場した怪人「サモーン・シャケキスタンチン」が本体横にデザインされ、「クリスマスにはシャケを食え！」という教えを忠実に実践することができる。
本体のヒーターユニットと取り外し可能なプレートで構成。
本体サイズは幅18×高さ10.7×奥行8.6cmで、シャケを焼くのにぴったりなコンパクトサイズだ。
ヒーターユニットの前面のスライドスイッチで電源や温度のコントロールが可能。
無段階切り替えが可能で最大温度は約240度、最低温度は約50度で調整できる。
こだわりのプレートは、余分な油が中央の溝に流れるよう傾斜がついた波型仕様。
高い蓄熱性と焦げ付きにくいフッ素加工により、シャケの皮まで美味しく焼き上げることができる。
プレートは丸洗い可能でお手入れも簡単。
今年のクリスマスは、ノーチキン！ シャケを並べて祝いたい。
そんな方におすすめの『クリスマスにシャケを食うためのグリル「飢えたシャケのように」』だ。
（C）東映
☆クリスマスにシャケを食べるためのグリルをチェック！（写真16点）＞＞＞
『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』は、2018年に放送されたスーパー戦隊シリーズの第42作目。史上初の「W戦隊」が激突する、斬新な設定が大きな話題を呼んだ。
稀代の大怪盗アルセーヌ・ルパンがのこしたふしぎな宝物 ”ルパンコレクション” が異世界からあらわれた犯罪者集団ギャングラーにうばわれた。コレクションを利用して悪事をくりかえすギャングラーをこのままにはしておけない！
失った大切な人を取りもどすために戦う快盗戦隊ルパンレンジャー。
世界の平和を守るために戦う警察戦隊パトレンジャー。
絶対に交わることのない ”快盗” と ”警察” 。
宿命のライバルが、今、激突！
時には対立し、時にはともに戦う2つの戦隊。君はどっちを応援する！？
2025年11月26日より数量限定で発売された。
本アイテムは、『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』とのコラボにより誕生した、クリスマスにシャケを焼くための一人用グリル。
第45話に登場した怪人「サモーン・シャケキスタンチン」が本体横にデザインされ、「クリスマスにはシャケを食え！」という教えを忠実に実践することができる。
本体のヒーターユニットと取り外し可能なプレートで構成。
本体サイズは幅18×高さ10.7×奥行8.6cmで、シャケを焼くのにぴったりなコンパクトサイズだ。
ヒーターユニットの前面のスライドスイッチで電源や温度のコントロールが可能。
無段階切り替えが可能で最大温度は約240度、最低温度は約50度で調整できる。
こだわりのプレートは、余分な油が中央の溝に流れるよう傾斜がついた波型仕様。
高い蓄熱性と焦げ付きにくいフッ素加工により、シャケの皮まで美味しく焼き上げることができる。
プレートは丸洗い可能でお手入れも簡単。
今年のクリスマスは、ノーチキン！ シャケを並べて祝いたい。
そんな方におすすめの『クリスマスにシャケを食うためのグリル「飢えたシャケのように」』だ。
（C）東映