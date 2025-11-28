DWPDはSSDなどのフラッシュメモリ製品の耐久性を表す指標であり、保証期間中に1日あたりどれほどのデータ量を書き込み／書き換え可能かを表します。そんなDWPDは必ずしも常に役立つわけではないと、IT企業のスケーラブルなインフラストラクチャー構築を支援するKlara Systemsが指摘しました。Is DWPD Still a Useful SSD Spec? - Klara Systemshttps://klarasystems.com/articles/is-dwpd-still-useful-ssd-spec/記事作成時点で市