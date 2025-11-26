円売り優勢、ドル円１５６円台半ば大規模追加国債発行の報道で＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円売りが優勢。ドル円は156円台半ばへと水準を上げている。東京午前には日銀利上げ観測報道で155.65付近まで下落したが、その後は買い戻されている。ロンドン朝方に政府が2025年度の補正予算案で11兆円超の国債発行方針と報じられると、円売りが強まっている。足元では156.60付近へと高値を伸ばしている。クロス円は欧州株