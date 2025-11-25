デアゴスティーニ･ジャパンより、誕生からまもなく100周年を迎えるディズニーアニメーション『くまのプーさん』に登場するシーンを、ツリー型ドールズハウスで組み立てていくマガジンシリーズ、週刊『つくってあつめるプーさんと森の仲間たち』が、2026年1月6日（火）より全国書店（一部地域を除く）、及び当社ホームページにて発売される。＞＞＞ツリー型ドールハウス細部デザインまでチェック！（写真17点）『くまのプーさん』は