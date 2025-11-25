Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿24Æü¡¢Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Ê¤É¤·¡¢11¿Í¤¬»à½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£¡þ¸½¾ì¤ò¾å¶õ¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÎÂçÄÌ¤ê¤Ç¡¢¸«ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤Ä¾Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬ºÇ½é¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¤Æ¤«¤éÂ¾¤Î¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤ÆÄä»ß¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ª¤è¤½290¥á¡¼¥È¥ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢¿®¹æ¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Âç¤­¤¯3¤Ä¤Î»ö¸Î¸½¾ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢1