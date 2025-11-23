ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¤Ï23Æü¡¢¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¤ÇÀéÍÕ¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ß³Ê·÷¤Î»³¸ý¤¬°ú¤­Ê¬¤±¤¿¤¿¤á¡¢1»î¹ç¤ò»Ä¤·J2»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ °ú¤­Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç¼«ÎÏ¤Ç¤ÎJ2»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤ë¥È¥ê¥Ëー¥¿¤Ï¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¤Ç3°Ì¤ÎÀéÍÕ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÏÁ°È¾20Ê¬¡¢ÀéÍÕ¤¬¥³ー¥Êー¥­¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò²ÏÌî¤¬²¡¤·¹þ¤ßÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤­¤¿¤¤¥È¥ê¥Ëー¥¿¤Ï¸åÈ¾¡¢°Ëº´¤äÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥°¥ì¥¤¥½¥ó¤Ê¤É¤¬²Ì´º¤Ë¥´&#