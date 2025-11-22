マグロの最高級品といえば本マグロだ。時事通信社水産部の川本大吾部長は「魚のプロが『本マグロよりおいしい』と高く評価しているにもかかわらず、一般的な知名度が低いために取引価格が上がらない不遇のマグロがある」という――。筆者提供ミナミマグロ（左と中央）とクロマグロ（右）の刺し身 - 筆者提供■二番目に高級なマグロは何か寿司ネタなどで人気のマグロ。大トロ、中トロ、赤身だけでなく、最近は「中落ち」や「ホホ肉