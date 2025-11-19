大分県の大規模火災が拡大した理由 風速10m以上の風が非常に乾燥していたFNNプライムオンライン

大分県の大規模火災が拡大した理由 風速10m以上の風が非常に乾燥していた

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大分市で18日午後に火災が発生し、建物170棟以上に延焼した件
  • 元東京消防庁特別救助隊の田中章氏が、火災が拡大した理由を分析した
  • 「風速10m以上の風が吹いていて、空気が非常に乾燥していた」などと話した
