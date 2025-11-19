ニューストップ > 国内ニュース > 大分県の大規模火災が拡大した理由 風速10m以上の風が非常に乾燥して… 火事・火災 強風 大分県 時事ニュース FNNプライムオンライン 大分県の大規模火災が拡大した理由 風速10m以上の風が非常に乾燥していた 2025年11月19日 17時53分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大分市で18日午後に火災が発生し、建物170棟以上に延焼した件 元東京消防庁特別救助隊の田中章氏が、火災が拡大した理由を分析した 「風速10m以上の風が吹いていて、空気が非常に乾燥していた」などと話した 記事を読む おすすめ記事 大分市佐賀関で大規模火災 住宅など170棟以上延焼中 なぜ被害拡大したのか？強風と飛び火が影響か 2025年11月19日 11時53分 「カネを払わなきゃ消防はこない」北朝鮮・平壌の大火事で何が起きたか 2025年11月15日 15時11分 踏切をかたどった貯金箱 コインを入れると「カンカン」と音が 2025年11月12日 18時0分 今日19日 関東から九州にかけて空気の乾燥続く 大分の大規模火災の要因は 2025年11月19日 14時46分 北海道・千歳で整骨院兼住宅ほぼ全焼、焼け跡から３人の遺体…住人と連絡とれず 2025年11月19日 8時7分