コロワイドグループのかっぱ寿司は、2025年11月17日(月)より、「かっぱの挑戦感謝祭」として、平日限定で『かけうどん』と『香ばし炙りおにぎり』を、各82円（税込各90円）で提供する。■平日が毎日お得！平日が毎日お得！『香ばし炙りおにぎり』は、コリコリ食感が楽しい刻みたくあんを忍ばせ、食べ進めるたびに心地よいアクセントが広がる。さらに、かっぱ寿司オリジナルの特製タレを表面に塗り、直火で香ばしく炙ることで、外