11/17(月)〜緊急値下げ！かっぱ寿「かっぱの挑戦 感謝祭」
コロワイドグループのかっぱ寿司は、2025年11月17日(月)より、「かっぱの挑戦 感謝祭」として、平日限定で『かけうどん』と『香ばし炙りおにぎり』を、各82円（税込各90円）で提供する。
■平日が毎日お得！
平日が毎日お得！『香ばし炙りおにぎり』は、コリコリ食感が楽しい刻みたくあんを忍ばせ、食べ進めるたびに心地よいアクセントが広がる。さらに、かっぱ寿司オリジナルの特製タレを表面に塗り、直火で香ばしく炙ることで、外はカリッと、中はふっくら。香りと食感のハーモニーがたまらない人気商品。『かけうどん』は、シンプルながらも出汁の旨みが際立つ一杯。寒さを感じ始めるこの季節にぴったりの逸品。物価高の中でもお楽しみいただけるよう「生活応援価格」で皆さまのお食事時間を笑顔にする。
かっぱ寿司はこれからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、様々な取り組みを通して毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねていくとしている。
■「かっぱの挑戦 感謝祭」「おにぎり」と「うどん」衝撃価格の緊急値下げ 各82円（税込各90円） 概要
実施期間及び、対象商品：11月17日(月)〜11月26日(水)予定 ※平日のみ：『香ばし炙りおにぎり』『かけうどん』
販売価格：各82円（税込各90円）
実施店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗は除く）
URL：https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-kansha
※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がある。
※掲載写真はイメージ。時期により、実際の商品とトッピング等が異なる場合がある。
〇『香ばし炙りおにぎり』82円（税込90円）
〇『かけうどん』82円（税込90円）
■衝撃価格を体感しよう！オススメご注文ラインアップ例
今回各82円(税込各90円)で提供する『香ばし炙りおにぎり』『かけうどん』、各種との組み合わせで、寿司からサイドメニュー、デザートまで合計1,170円（税込）〜かっぱ寿司の人気商品を思いっきり楽しめる。
〇『香ばし炙りおにぎり』82円（税込90円）
〇『かけうどん』82円（税込90円）
〇『先ずコレ！かっぱの定番オススメにぎり７貫』664円〜（税込730円〜）
〇『焦がしカラメルのアイスカタラーナ』237円〜（税込260円〜）
■忙しい平日を応援！「ワクワク！おこさまメニューキャンペーン」
かっぱ寿司では人気おこさまメニューがお得な「ワクワク！おこさまメニューキャンペーン」も開催中。各82円(税込各90円)でご提供する『かけうどん』『香ばし炙りおにぎり』、との組み合わせで、忙しい平日に、お財布にやさしく、カプセルトイもゲットできる楽しい食事時間を提供する。
実施店舗：かっぱ寿司全店
URL：https://www.kappasushi.jp/cp/2025summer/wakuwaku-kids
対象商品：『おこさまにぎりセット』『おこさまカレーセット』『おこさまポテトプレート』『おこさまプレート』『おこさまうどん』『おこさまパンケーキ』『おこさま寿司とドリンクM（各種）』『おこさまドリンクバー』（ドリンクバー設置店舗のみの実施となる。）
※カプセルトイコイン1枚付き（おこさまドリンクバーには付かない。）
※店内飲食限定となる。※一部店舗は価格が異なる。
※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がある。
『〇おこさまにぎりセット』キャンペーン特別価格283円〜（税込311円〜）
〇『おこさまカレーセット』キャンペーン特別価格283円〜（税込311円〜）
〇『おこさまポテトプレート』キャンペーン特別価格172円〜（税込189円〜）
〇『おこさまプレート』キャンペーン特別価格172円〜（税込189円〜）
〇『おこさまうどん』キャンペーン特別価格172円〜（税込189円〜）
〇『おこさまパンケーキ』キャンペーン特別価格283円〜（税込311円〜）
〇『おこさま寿司とドリンクM(各種)』キャンペーン特別価格228円〜（税込250円〜）
〇『おこさまドリンクバー』キャンペーン特別価格61円〜（税込67円〜）
■かっぱ寿司
■かっぱ寿司
