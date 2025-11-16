楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「最高級宿スペシャルオファー」を11月14日午前10時から26日午前9時59分まで開催する。対象施設では特別プランを設定するほか、最大30％割引クーポンを配布する。対象施設は、ザ・ペニンシュラ東京、マンダリンオリエンタル東京、ホテルアラマンダ東京、セルリアンタワー東急ホテル、コンラッド東京、JWマリオット・ホテル奈良、帝国ホテル大阪、センタラグランドホテル大阪など