双子のママである中川翔子が11月12日、自身のInstagramを更新。12月のラジオから仕事復帰することを報告した。業界内では、彼女のママタレントとしてのポテンシャルに期待が高まっているという。放送作家は「双子を育てている女性芸能人は貴重ですね」と語り、こう続ける。「双子の男の子がいる仲間由紀恵さん、双子の女の子を含む4児の母・東原亜希さん、2016年に双子の女の子、2017年には長男となる男の子を出産した3児の母