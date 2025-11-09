【地震情報 2025年11月9日】(19:10更新)17時3分頃、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、地震の規模はM6.9、最大震度4を岩手県、宮城県で観測しています。津波警報等（大津波警報・津波警報あるいは津波注意報）を発表中です。【地震情報 2025年11月9日】(17:16更新)17時3分頃、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM6.7、最大震度4を岩手県、宮城県で観測しています。津波