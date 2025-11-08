エディオンは11月4日に、プライベートブランド「e angle」から、電子レンジで多彩な料理を手軽に作れる電子レンジ調理器「ANGL-MISD15-A-BG」を、「エディオン」全店と「エディオンネットショップ」にて発売した。価格は3980円。●火を使わずに「焼く、蒸す、煮る、ゆでる、炒める、炊く」ができる「ANGL-MISD15-A-BG」は、火を使用することなく焼く・蒸す・煮る・茹でる・炒める・炊くといった調理を可能にし、深型プレートな