ルーブル美術館への侵入に使用された家具用エレベーター/Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Imagesパリ（CNN）パリのルーブル美術館から白昼堂々、宝飾品が盗み出された事件に関連して、フランスの会計検査院は6日、同美術館が警備態勢の強化よりも華々しい展示品の購入や改修プロジェクトの方を重視したとして経営陣を非難した。会計検査院の報告書は、10月19日の事件発生前に依頼された。会計検査院のピエール・モスコビシ院長は同報告