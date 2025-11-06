なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、「温たま明太クリームうどん」を11月12日午前11時から期間限定で発売します。【写真】「明太クリームうどん」もおいしそう！ヨダレが出そうなビジュをもっと！同商品は、特製のうどんだしと、北海道産生クリームを使用したホワイトクリームソースを合わせたうどんに、博多明太子、「こだわり卵」の温たま、きざみノリ、青ネギをトッピングした一品。クリームソースの