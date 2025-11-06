ロシア軍の補給網に打撃か？ウクライナ国防省情報総局（HUR）は2025年11月2日、モスクワ州の重要な燃料パイプラインを攻撃したと発表しました。【動画】いきなり閃光と火柱が…これが、パイプライン攻撃の瞬間ですHURによりますと、攻撃対象は「コルツェボイ・パイプライン」と呼ばれる全長約400キロのパイプラインで、リャザン、ニジニ・ノヴゴロド、モスクワの製油所からロシア軍にガソリン、ディーゼル、ジェット燃料を供給