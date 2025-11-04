ファミリーレストラン「ココス」は11月4日より、「今月のグルメ〜11月〜」を開催する。ココス「炙り赤海老のふわとろオムライス〜濃厚ビスクソース〜」「今月のグルメ〜11月〜」では、海老の旨みを存分に堪能することのできる2品が登場する。「炙り赤海老のふわとろオムライス〜濃厚ビスクソース〜」は、ココスのふわとろオムライスに、海老とカニの旨みが詰まった濃厚なビスクソースをたっぷり回しかけ、炙り赤海老3尾とグラナパ