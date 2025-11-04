日本代表として歴代2位となる通算144試合に出場してきた長友佑都。今年9月で39歳になった大ベテランは、2024年に代表に呼び戻されると、それ以降も招集され続けている。現在はFC東京でプレーする長友は、2017年にタレントの平愛梨さんと結婚すると、4人の男の子の父親にもなった。そうしたなか、平さんは、子供たちの運動会で感激したエピソードをSNSに投稿していた。 この投稿をInstagramで見る 平愛梨オフィシ