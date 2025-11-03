この夏にドイツ1部ボルシアMGからオランダのアヤックスに移籍した日本代表DF板倉滉。1900年創設のアヤックスは、オランダ屈指の名門クラブであり、28歳の板倉を獲得するために1050万ユーロ（約18.2億円）ほどの移籍金を支払ったとされている。ただ、今シーズンのアヤックスは低調に喘いでいる。リーグ戦では11試合で5勝5分1敗の4位に低迷。1日のヘーレンフェーン戦も1-1の引き分けに終わった。フル出場した板倉はこの一戦でアヤッ