日本サッカー協会（JFA）は3日、この日初戦を迎えるFIFA U-17ワールドカップ カタール2025、U-17日本代表において北原槙（FC東京U-18）が怪我のため不参加となり、小林柚希（RB大宮アルディージャU18）を追加招集すると発表した。いよいよ本日開幕するU-17ワールドカップ。今回から大会方式が大きく変わり、2025年から少なくとも2029年まで、毎年カタールで開催される。出場チーム数も24から48へ倍増。これまで世界大会に縁がなか