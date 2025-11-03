ワールドシリーズ第7戦米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の末5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点に抑えた山本由伸投手がMVPの活躍を見せた。優勝後の記念集合ショットにあった“異変”がネット上で話題になった。中0日での異例の登板後、チーム集合写真で笑顔を見せた山本の居場所に視線が注がれ