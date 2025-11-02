【オランダ・エールディビジ第11節】(スタディオン・フェイエノールト)フェイエノールト 3-1(前半2-0)フォレンダム<得点者>[ェ]上田綺世2(19分、89分)、セム・スタイン(26分)[ォ]H. Veerman(59分)観衆:47,500人├上田綺世が圧巻2発で今季13点目! 渡辺剛とともに日本人コンビはフル出場、フェイエノールト2戦ぶり勝利└フェイエノールト上田綺世が今季12ゴール目! 右足ダイレクトを沈め、得点ランク首位独走