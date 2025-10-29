先月のチェルシー戦で足を負傷したブライトンの日本代表FW三笘薫。軽傷であるとはされているものの、今月実施された代表シリーズも招集外となり、歴史的勝利をおさめたブラジル戦を含む2試合を欠場している。その三笘の負傷について、英国メディア『THE STANDARD』は28日、ブライトンのドイツ人指揮官ファビアン・ヒュルツェラー監督のコメントを報じた。同監督は、26日のマンチェスター・ユナイテッド戦前に三笘の怪我を「深刻な