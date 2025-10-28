県内でクマによる人身被害が増える中、関川村で緊急のクマ対策が進められています。関川村にある荒川の河川敷ではバックホウを使ったクマ対策が始まりました。 エサを探し山から下りてくるクマの通り道とみられる全長2kmの草木を踏み倒しました。 見通しをよくすることで、クマを早期に発見し民家に近づかないようにすることが狙いです。関川村によるとクマの目撃は昨年度に比べ3倍近い50件となっていて、今月は29件の目撃があ