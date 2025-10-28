メ～テレ（名古屋テレビ） 教師がグループチャットで女子児童らの盗撮データを共有していたとされる事件で、グループを管理していた教師の男は、初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めました。 性的姿態撮影等処罰法違反などの罪に問われているのは、名古屋市の小学校教師、森山勇二被告(42)です。 起訴状などによりますと、森山被告は2024年9月、愛知県内の施設で当時9歳の児童の下着を