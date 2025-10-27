人気アニメ「ハイキュー!!」とファミリーアパレルブランド「BABYDOLL」が待望のコラボ！10/28(火)12時から、もこもこ素材のルームウェア＆ルームソックスが公式オンラインショップに登場します。キャラクターをイメージしたデザインとぬくもりあふれる着心地で、寒い冬のおうち時間がもっと楽しく、もっと心地よくなるラインナップです♡ ハイキュー!! の仲間たちとぬくもり時間