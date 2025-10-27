高市早苗首相への暴言で炎上したジャーナリスト・田原総一朗氏が、10月26日に自身のXで謝罪動画を投稿。その態度が逆に反発を招いている。「田原氏は10月19日放送の『激論！クロスファイア』（BS朝日）で、選択的夫婦別姓に否定的な高市首相を批判するゲストの辻元清美氏、福島瑞穂氏に、『“あんなやつ”は死んでしまえと言えばいい』と発言し炎上。これを受けて同氏の事務所は『発言は高市氏への批判ではなく、野党はしっかり